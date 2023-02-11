Аналитик Кофман заявил, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине

Как отметил Кофман, западные, в том числе немецкие, танки не станут «волшебной палочкой» в противостоянии. По словам военного эксперта, даже мощные ракетные системы залпового огня HIMARS уже утратили свое значение.

Директор исследовательских программ обратил внимание, что на Украине были уничтожены тысячи танков.

«Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию», — указал Кофман.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard 2 поставят Украине в течение следующих трех-четырех месяцев.

