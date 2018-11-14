Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Украина

Встреча с условием. В УПЦ рассказали, когда епископы пообщаются с Порошенко

14 Ноября 2018 в 08:03
Встреча с условием. В УПЦ рассказали, когда епископы пообщаются с Порошенко

В УПЦ уточнили, что диалог должен состояться на церковной территории.

В Соборе епископов Украинской православной церкви допустили встречу с президентом страны Петром Порошенко только в том случае, если она пройдёт на церковной территории. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте УПЦ. При этом ранее СМИ сообщили, что глава Незалежной не явился на встречу с епископами. В пресс-службе президента пояснили, что Порошенко готов к общению, но только в предложенном им месте. При этом некоторые СМИ сообщили, что встреча всё же состоялась, только присутствовали на ней три архиерея из 89. Причём диалог проходил не только за закрытыми дверьми, но и под охраной подразделений национальной гвардии, сообщает издание «Вести». Впрочем, информация о встрече на сайте президента Украины так и не появилась.

Стоит отметить, что во вторник, 13 ноября, епископы канонической УПЦ заявили о невозможности присоединения к автокефальной Украинской церкви. Такое заявление было принято по итогам заседания в Киево-Печерской лавре. В то же время и менять название на Русскую православную церковь каноническая УПЦ не собирается, поскольку получила это название раньше, чем Украина стала государством. Об этом рассказал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент 10 ноября.

Ранее в Киеве встал вопрос о назначении главы единой украинской церкви. Однако предстоятели  неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий отказались выдвигаться на этот пост, сообщив о своём решении Константинополю. Тогда протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предположил, что управлять единой украинской церковью может «кризисный менеджер».

«Какая-то компромиссная фигура необходима на время самой опасной турбулентности. Желательно, чтобы эта фигура никак не была задействована в украинской политике. В этом смысле варяг со стороны – идеальная фигура. Особенно, если учесть, что качество украинского патриархата крайне низкое с точки зрения образования и культуры. Присылка такого кризисного менеджера – руководящего и наблюдающего со стороны, будет логичной», - считает Кураев.

Старообрядцы: Вера в Константинополе оскудела уже давно
В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что большинство украинских прихожан остаются приверженцами канонической церкви.

«Вне зависимости от решений, действий или заявлений нынешних украинских властей и раскольников, которые этими властями поддерживаются, Украинская православная церковь сохранит своё существование. И главным подтверждением этого служит то, что уже на протяжении 20 лет Украинская православная церковь служит своему народу, украинцам. И здесь нынешние политические силы, которые пытаются усложнить жизнь канонической Украинской православной церкви, несомненно, потерпят фиаско, потому что народ Украины в большинстве своём на протяжении этих лет поддерживает свою церковь. А все эти действия политиков приведут только к обострению церковно-политического конфликта», - заключил Волков.

Напомним, ещё в середине октября в Константинополе заявили о начале предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. С тревогой за развивающимися событиями следят и в Русской православной старообрядческой церкви. Как сообщил ранее в эфире НСН митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий, в этой ситуации «существует политическая подоплёка».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.