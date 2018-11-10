В УПЦ отказались переименоваться в РПЦ

Каноническая Украинская православная церковь получила свое название раньше, чем Украина стала государством, поэтому ни о каком переименовании УПЦ не может быть и речи. Такое заявление сделал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Очередное предложение по переименованию УПЦ прозвучало в эфире «Общественного радио». Накануне глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что УПЦ больше не должна использовать свой «бренд». По мнению Вятровича, ее нужно переименовать в «Русскую православную церковь».

Архиепископ Климент напомнил, что УПЦ была образована во времена, когда ею еще руководил митрополит Филарет. Он получил томос от патриарха Алексия, после чего украинский экзарх был реформирован в УПЦ.

«Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридических лиц в Украине, тем более религиозных. И сегодня все эти разговоры об изменении названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно», — отметил архиепископ, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий официально отказались выдвигаться на этот главы единой украинской церкви, уведомив Константинополь письмом. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, что на должность митрополита Киевского нужна «компромиссная фигура, не задействованная в украинской политике».