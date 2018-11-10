«Варяг со стороны» - идеальна фигура? Кому отдадут украинское православие

РИА Новости

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что на должность митрополита Киевского нужна «компромиссная фигура, не задействованная в украинской политике».

У Киева нет кандидата на должность главы единой украинской церкви. Предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий официально отказались выдвигаться на этот пост, уведомим Константинополь письмом.

Как пояснил в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев, Филарет всегда был главным препятствием на пути Собора и получения автокефалии, поэтому его отказ можно считать «большим успехом константинопольской дипломатии».

«Ранее была информация, озвученная у нас митрополитом Илларионом, в частности, что это Константинополь посоветовал Макарию и Филарету не выдвигать свои кандидатуры. Филарет оказался слишком недоговороспособной фигурой. Он не мог договориться с Макарием и точно не устраивал в качестве главы церкви возможных перебежчиков из Московского патриархата. Макарий, возможно, забанен по той причине, что из нашей церкви он ушел в сане священника, а митрополитом стал уже в своей собственной версии», - заявил собеседник агентства.

В начале октября Константинополь отменил наложенную РПЦ анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. Причем, последнего признали в «сане епископа или священническом достоинстве».

«То есть Константинополь считает его священником и не видит в должности митрополита Киевского. Поэтому им было сказано: «Ребята, отойдите в сторону, без вас разберемся». А теперь Собору развязаны руки. Его проведение становится более привлекательным для участия со стороны тех клириков, которые сегодня еще считаются членами Московского патриархата», - отметил отец Андрей.

По его мнению, на должность митрополита Киевского Константинополем будет назначен кто-то из канадско-американских украинцев.

«Не исключено, что это будет временное решение до дарования автокефалии и последующих перевыборов. В любом случае, какая-то компромиссная фигура необходима на время самой опасно турбулентности. Желательно, чтобы эта фигура никак не была задействована в украинской политике. В этом смысле варяг со стороны – идеальная фигура. Особенно, если учесть, что качество украинского патриархата крайне низкое с точки зрения образования и культуры. Присылка такого кризисного менеджера – руководящего и наблюдающего со стороны, будет логичной», - считает протодиакон.

Что же касается дальнейшей судьбы патриарха УПЦ КП Филарета, то она пока что остается неясной. Кураев не исключает, что смирившийся сегодня Филарет может заявить о своих правах на патриарший престол уже после получения Киевом автокефалии.

«Судя по письму в Константинополь, Филарет до некоторой степени смирился. Другое дело, что может быть потом, уже после получения автокефалии, когда у Константинополя не будет никакого голоса в решении киевских проблем, он сочтет, что обладает контрольным пакетом акций и потребует перевыборов через пару лет, если доживет. Это не исключенный вариант», - заключил Андрей Кураев.

Клирик РПЦ Никон Белавенец в эфире НСН ранее заявлял, что у Филарета плохие отношения с так называемой Украинской автокефальной церковью, а патриарх Константинопольский Варфоломей и вовсе «превратился в ушлого политического деятеля».