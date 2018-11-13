Каноническая УПЦ исключила свое присоединение к автокефалии

Епископы канонической Украинской православной церкви считают невозможным для себя присоединение автокефальной Украинской церкви, возникшей как политический проект президента Украины Петра Порошенко и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом, сообщает «Российская газета».

Об этом говорится в решении Собора епископов, принятом сегодня по итогам заседания в Киево-Печерской лавре.

Ранее Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий в интервью НСН заявил, что старообрядцы с тревогой следят за событиями вокруг украинского православия. Владыко Корнилий подчеркнул, что недопустимо использовать православие для разрыва отношений между братскими народами.

«Существует политическая подоплёка всех этих событий, связанных с деятельностью Константинопольского Патриархата на территории Украины. Церковные и политико-государственные процессы, всё-таки, по моему мнению, не должны быть смешаны, тем более, когда некоторые политики используют церковь в качестве инструмента сеяния вражды между братскими русским и украинским народами», - отметил Корнилий.