Старообрядцы: Вера в Константинополе оскудела уже давно

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Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий в беседе с НСН поднял исторический аспект в разногласиях между Русской православной церковью и Константинопольской.

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) с тревогой следит за событиями вокруг украинского православия. Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий в интервью НСН заявил, что недопустимо использовать православие для разрыва отношений между братскими народами.

- Владыка, просим вас выразить позицию старообрядческой церкви к автокефалии УПЦ и последующему разрыву РПЦ МП с Константинопольским патриархатом.

- Религиозные процессы, происходящие сегодня в Украине есть внутреннее дело государства Украины и сообщества новообрядных церквей, которых там образовалось немало. Однако, в Украине есть вполне самостоятельная, самоуправляемая, довольно многочисленная Украинская Православная Церковь, находящаяся в каноническом общении Московского Патриархата. Появление УПЦ Киевского Патриархата, что вызвало раскол в Московском Патриархате – это внутрицерковные проблемы, которые должны быть решаемы этим самым сообществом. Полагаю, что новообрядные церкви Украины сами в состоянии преодолеть все возникающие нестроения. Существует политическая подоплёка всех этих событий, связанных с деятельностью Константинопольского Патриархата на территории Украины. Церковные и политико-государственные процессы, всё-таки, по моему мнению, не должны быть смешаны, тем более, когда некоторые политики используют церковь в качестве инструмента сеяния вражды между братскими русским и украинским народами.

- О чём говорит история? Известно, что в 15 веке между Русской и Константинопольской церковью произошёл фактический разрыв молитвенного общения.

- Да. Мы говорим об этом постоянно. Сегодня, к сожалению, почти забыто – в каком состоянии находилась Константинопольская церковь в 14-15 веках. Это была эпоха самого настоящего упадка, нестроений, заблуждений, оскудения веры и благочестия, ересей. В православной Руси зарождается очень глубокое недоверие к Константинопольской церкви - «грекам». Константинопольский Патриархат ещё называли «греческой церковью». Константинопольские патриархи и императоры давно смотрели в сторону Рима, надеясь, что западноевропейцы, под влиянием папы защитят Византию от арабо-магометанского нашествия. Именно поэтому в 1438 году греки подписали позорную, вероотступническую Ферраро-флорентийскую унию, которая навсегда дискредитировала Греческую церковь и её иерархов перед Русской церкви. Тогда фактически не было никакого канонического общения между двумя этими церквями. А каков результат унии? Вероотступничество и упадок благочестия, оскудение церковности и мощнейший удар по православной культуре. Да и политические проблемы посредством унии решены не были. Римский папа так и не послал войска в помощь Византии в борьбе с арабским нашествием. Византийская империя, как Второй Рим, как православная цивилизация навсегда прекратила своё существование. Произошла колоссальная исламизация некогда православного востока. Константинополь превратился в Стамбул, величественный храм Святой Софии – в мечеть. Фрески замазали глиной и пристроили минареты. В Стамбуле любая внешняя христианская символика запрещена, а духовенство даже не имеет права показываться на улицах города в священнических одеждах. Сама же фигура Константинопольского Патриарха в мировом православии стала не более чем символичной.

- Сегодняшние процессы – это продолжение тех событий?

- Вообще-то, после утраты позиций Константинопольского Патриархата у себя дома, в бывшей Византии, эта церковь ведёт активную миссионерскую деятельность вне своих территориальных географических пределов. Огромное количество приходов Константинопольского Патриархата открыто за рубежом и на других континентах. Возможно патриарх Варфоломей, так сказать, действует в русле сложившейся «традиции» и желает иметь в Украине собственную церковь. Однако это лишь субъективное предположение.

- Старообрядцы уже предупреждали РПЦ о возможном разрыве с Константинополем?

- Нет, подобных предупреждений не было. Мы не ведем диалог в данном направлении. Мы молимся, чтобы Бог даровал мир и согласие многострадальной Украине.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность в «глобальном заказе» на разрушение единства православной церкви. По словам патриарха именно такую цель преследует настойчивость Константинополя по вопросу предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. При этом Кирилл не стал называть конкретные имена «заказчиков» раскола, однако отметил, что верующим «мир навязывает» много ценностей, несоотносимых с православием.

Разногласия между Русской Православной Церковью (РПЦ) и Константинополем начались в начале осени. Тогда РПЦ выступила с категорическим отказом предоставить автокефалию непризнанной украинской церкви. Однако Вселенский патриарх выразил противоположное мнение. Хотя томос на автокефалию официально еще не издан, противостояние русской церкви и Константинополя приобрело мировые масштабы.

