Порошенко vs Зеленский. Предсказуемый второй тур или неожиданный расклад

Эксперты признались НСН, что до последнего сомневались в шансах кандидатов в президенты Украины выйти во второй тур выборов.

Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 30,52% бюллетеней назвала лидеров президентской гонки. Вперед вырвался шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,18% голосов, на втором месте держится действующий президент Украины Петр Порошенко - 16,65%, тройку замыкает глава партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 13,22%. Явка составила 63,48%.

Как показали экзитполы, Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 21 апреля.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН назвал лидерскую позицию Зеленского не его заслуженным успехом, а провалом других кандидатов.

«Фактически это протестный электорат, который путем голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости. В связи с отсутствием графы «против всех» Зеленский аккумулирует в себе весь этот протестный неустойчивый электорат, так как на данный момент он политиком не является. Есть такой феномен Зеленского: чтобы стать политиком, необходимо пройти через избирательную кампанию, выиграть выборы и продемонстрировать какие-то свои политические взгляды. На данный момент неуспех его конкурентов связан с их политическим шлейфом, который они имеют за своими плечами», - поделился экс-парламентарий.

Однако не все аналитики склонялись к тому, что Зеленский пройдет во второй тур. Так, заявил , что шоумен может не попасть во второй тур выборов.

«У меня есть сомнения, что Зеленский будет во втором туре. Они основаны на том, что на Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Коломойскому (Игорю, украинскому бизнесмену – прим. НСН) удалось договориться с Тимошенко (Юлией, кандидатом на пост президента Украины – прим. НСН)– а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств. Потому что когда одни комиссии будут считать «за» Тимошенко, другие – «за» Порошенко, они с легкостью объяснят, почему во второй тур не попал Зеленский», - сказал собеседник НСН.

Стратегия действующего президента, если принять во внимание данные экзитполов, принесла свои плоды. Речь идет о громких антироссийских лозунгах Порошенко, ставка на такие заявления помогает политику пройти во второй тур. Такое мнение в эфире НСН выразил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Поскольку выбирать будут не по принципу веры в реформы, а по принципу наименьшего зла. Особенно во втором туре выборов. Президенту нужно попасть туда. И подобного рода заявления делаются для того, чтобы увеличить поддержку в первом. Именно за это Порошенко сейчас и борется», - подчеркнул директор Института глобальных стратегий.

В свою очередь, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отметил, что если Тимошенко начнет процедуру импичмента, то попытка Порошенко пройти во второй тур обречена на провал.

«Само объявление процедуры, а не импичмент по факту ослабляет позицию президента, как и скандал вокруг «Укроборонпрома». В данной ситуации Тимошенко действует технологически правильно, абсолютно грамотно», - подчеркнул Бондаренко.

Причину для импичмента Юлия Тимошенко увидела в результатах расследования программы «Наши гроші», где говорилось о закупках «Укроборонпрома» запчастей для ремонта военной техники. Однако попытка потерпела провал.

Окончательная явка на выборах президента Украины составила 63,48%. Как отметила глава ЦИК Украины, участие в голосовании приняли порядка 17 млн 599 избирателей.