Новости за ночь: Зеленский лидирует на выборах президента Украины

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ЦИК Украины: Зеленский вырвался вперед после подсчета более 30% голосов

Шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует на выборах президента, по данным ЦИК Украины. После подсчета 30,52% бюллетеней Владимир Зеленский получил 30,18% голосов, действующий президент Петр Порошенко набрал 16,65%, у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 13,22%. Явка составила 63,48%.

По данным экзитполов, Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 21 апреля.

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной перестает действовать с 1 апреля. Однако, как пишут РИА «Новости» со ссылкой на экспертов, критических последствий от этого ждать не придется в связи с тем, что украинская сторона перестала выполнять обязательства по соглашению.

Договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной вступил в силу в апреле 1999 года на срок 10 лет.

В России увеличились социальные пенсии на 2% с 1 апреля. Таким образом средний размер соцпенсии составит 9266 рублей, выплаты детям-инвалидам достигнут 13,6 тысячи рублей, инвалидам с детства I группы - 13,8 тысячи рублей, сообщил ТАСС.

В Пенсионном фонде отметили, что рост пенсий был запланирован в связи с увеличением прожиточного минимума пенсионера в прошлом году. Индексация затронет порядка 4 миллионов пенсионеров.

Газета The New York Times сообщила, что сотрудники музея музея в Объединенных Арабских Эмиратах не в курсе, куда пропала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира».Полотно должно было быть выставлено еще в сентябре прошлого года, однако до сих пор это не произошло. Департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался комментировать ситуацию. Между тем, сотрудники музея сообщают, что не знают местонахождение шедевра, пишет издание.Картина «Спаситель мира» ушла с молотка в ноябре 2017 года за 450 миллионов долларов. Обладателем полотна стал саудовский принц, позже представители аукциона Christie's сообщили, что картину купил Департамент культуры и туризма Абу-Даби.