Феномен Зеленского. Как изменится устройство Украины после выборов

Экс-депутат Верховной Рады в эфире НСН предположил, что произойдет с Украиной в случае прихода к власти Зеленского, Порошенко или Тимошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки, за него готовы проголосовать 34% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса от общественной организации «Передовые правовые инициативы», респондентов старше 18 лет опросили по всей Украине 17-18 марта. Отмечается, что шоумен пользуется особой популярностью в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. 70% опрошенных заявили, что проголосуют за Зеленского, если тот выйдет во второй тур.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН назвал этот результат не заслугой Зеленского, а неуспехом других кандидатов на пост президента.

«Фактически это протестный электорат, который путем голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости. В связи с отсутствием графы «против всех» Зеленский аккумулирует в себе весь этот протестный неустойчивый электорат, так как на данный момент он политиком не является. Есть такой феномен Зеленского: чтобы стать политиком, необходимо пройти через избирательную кампанию, выиграть выборы и продемонстрировать какие-то свои политические взгляды. На данный момент неуспех его конкурентов связан с их политическим шлейфом, который они имеют за своими плечами», - сказал Килинкаров.

Экс-депутат Рады предположил, как изменится система государственного управления в стране в случае прихода к власти Зеленского, Порошенко или Тимошенко.

«Если Зеленский побеждает, вопрос в том, как будет на это реагировать система, все старые политики, которые 28 лет управляли страной. Скорее всего, это будет попытка проведения конституционной реформы, ограничение его полномочий вплоть до представительских функций и переход к чисто парламентской республике с сильным премьер-министром. Если победит Порошенко или Тимошенко, то точно могу сказать, что это будет попытка узурпации власти, усиление вертикали и старая модель – сильный президент и слабый парламент», - пояснил Килинкаров.

По мнению бывшего парламентария, народ Украины не думает о будущем и уже устал от невыполненных обещаний политиков.

«Людям уже настолько это надоело: вранье, двуличие, неискренность политиков, невыполнение политиками взятых на себя обязательств. Негативная энергия накопилась и требует определенного выхода, в данный момент таким выходом они видят Зеленского. Они хотят наказать власть, не думают, что будет завтра. Как говорят, хуже уже некуда, логика такая», - заключил эксперт.

Опрос показал, что рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал, только 14,22% респондентов видят его лидером страны. За Юлию Тимошенко проголосовали бы 12,9% избирателей, вплотную к главе партии «Батькивщина» приблизился представитель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко с результатом 11,1%.