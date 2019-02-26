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Политика

Порошенко может ввести военное положение в ответ на импичмент Тимошенко

26 Февраля 2019 в 19:07
Порошенко может ввести военное положение в ответ на импичмент Тимошенко

Политолог в эфире НСН назвал импичмент и возможное введение спецрежима на Украине борьбой политических сил за президентское кресло.

Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Петру Порошенко в связи с «хищениями в армии». По ее словам, к процедуре присоединились  другие фракции, поддерживающие ее партию. При этом механизм импичмента Верховная рада не может утвердить с 1996 года.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в  эфире НСН отметил, что объявление процедуры импичмента ослабляет позицию президента: он может потерять несколько процентов рейтинга в ходе предвыборной гонки и не выйти во второй тур.

Тимошенко запускает процедуру импичмента Порошенко
«Само объявление процедуры, а не импичмент по факту ослабляет позицию президента, как и скандал вокруг "Укрооборонпрома". В данной ситуации Тимошенко действует технологически правильно, абсолютно грамотно. Другое дело, что с юридической точки зрения попытка объявить импичмент будет обречена на провал», - подчеркнул Бондаренко.

По мнению политолога, украинский лидер пойдет на все ради победы в президентских выборах.

«Порошенко может нанести ответный удар Тимошенко. Видя, что его рейтинги падают, что он не побеждает, он может обратиться к излюбленной своей теме, например, - введению военного положения под любым предлогом. Речь идет о выживании самого Порошенко, для него победа в выборах равнозначна личному спасению», - сказал Бондаренко.

Напомним, украинский лидер ввел военное положение в десяти областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории 26 ноября 2018 года сроком на 30 дней. Поводом для объявления особого режима Киев назвал инцидент в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины попытались незаконно вошли в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. По словам Петра Порошенко, военное положение было объявлено из-за якобы угрозы «полномасштабной войны» с Россией. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся провокацией со стороны ВМС Украины.

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