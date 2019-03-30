Названы условия участия Зеленского во втором туре выборов на Украине

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Политолог в интервью НСН оценил шансы на победу в первом туре президентских выборов лидера социологических опросов на Украине Владимира Зеленского.

Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Сообщается, что за неделю до выборов отрыв от конкурентов достиг 10%.

Согласно данным социологических исследований, рейтинг Зеленского уже превысил показатель в 30%, в то время, как за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 17% избирателей. У Юлии Тимошенко рейтинг не превысил 12,5%.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН отметил закономерный результат шоумена.

«На моей памяти по большинству опросов Зеленский лидирует с отрывом 10-15 процентов уже больше полутора месяцев. Поэтому, с моей точки зрения, ничего не могло в этом смысле стать шоком ни для украинских, ни для западных политиков ни сегодня, ни вчера», - заявил политолог.

Эксперт высказал сомнения по поводу того, что фаворит предвыборной гонки, несмотря на данные опросов, может оказаться во втором туре выборов.

«У меня есть сомнения, что Зеленский будет во втором туре. Они основаны на том, что на Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Коломойскому (Игорю, украинскому бизнесмену – прим. НСН) удалось договориться с Тимошенко (Юлией, кандидатом на пост президента Украины – прим. НСН)– а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств. Потому что когда одни комиссии будут считать «за» Тимошенко, другие – «за» Порошенко, они с легкостью объяснят, почему во второй тур не попал Зеленский», - заявил Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что сегодня на Украине «день тишины», поэтому любая информация о выборах запрещена, а ее публикация является агитацией.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН объяснил, зачем Коломойский обвинил Порошенко в организации провокации в Керченском проливе.