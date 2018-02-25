Триумфы и поражения российских олимпийцев. Итоги Игр-2018 в Пхенчхане

РИА Новости

Известные спортсмены в эфире НСН подвели итоги XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В Южной Корее завершились XXIII зимние Олимпийские игры, ставшие рекордными по количеству участвующих спортсменов - 2925 атлетов из 92 стран. С 9 по 25 февраля в Пхенчхане в 15-ти олимпийских дисциплинах было разыграно 102 комплекта наград, обладателями которых стали атлеты из 30 национальных сборных. В российской копилке наград оказалось 17-ть.

Наша команда - Olympic Athlete from Russia/«Олимпийские атлеты из России» (OAR) - участвовала в ОИ-2018 в «нейтральном статусе» под белым олимпийским флагом. В буквальном смысле «обезглавленная», лишенная лидеров во многих дисциплинах из-за допингового скандала сборная заняла 13-е место в неофициальном медальном зачете.

Настоящим триумфом стала Олимпиада для российских лыжников, которые завоевали восемь из 17-ти наград. Многократный призер этих Игр Александр Большунов поставил еще и личный рекорд – первым из российских лыжников завоевал на одной Олимпиаде четыре медали (три серебра и бронзу).

Трехкратных призер Олимпийских игр Александр Завьялов ранее в эфире НСН заявил, что Россия дождалась смены поколений в лыжных гонках.

«Она пришла, теперь ждем от молодежи хороших высоких результатов. Ребята у нас все молодые – 21-22 года. Самому старшему 28 лет, но это тоже не много, не 40 же. Поэтому у нас отличная команда. Надеюсь, что Устюгов восстановится после серьезной моральной травмы и на следующий сезон за нами будет и ЧМ, и Олимпиада», - подчеркнул Завьялов.

Российские лыжницы в последний день Олимпиады остались без медалей. В женском марафоне на 30 км обладательницы бронзы в эстафете Анастасия Седова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева не вошли даже в десятку. Как призналась НСН трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, в этом забеге на медали никто и рассчитывал.

«Я знала, что в масс-старте нашим девушкам будет почти нереально взять медали, потому что там доминируют норвежки. Но в целом наши ребята и девушки выступили очень хорошо, и хочется сказать огромное спасибо за то, что они сделали в условиях, когда МОК пытался сделать все, чтобы лишить Россию медалей. Они доказали, что Россия все равно сильна и спорт у нас всегда будет на первом месте», - сказала собеседница агентства.

Чуть-чуть не дотянула до медали сноубордистка Алена Заварзина. В финале соревнований в гигантском параллельном слаломе спортсменка допустила два падения и лишилась шанса на медаль. Как заявила НСН серебряный призёр Олимпийских игр, сноубордистка Екатерина Илюхина, «Алена не справилась эмоционально».

Неудачно все сложилось и у сборной по биатлону. Заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев в разговоре с НСН раскритиковал выступление российских биатлонистов в Пхенчхане.

«Сложилось впечатление, что наши спортсмены шли на эти Олимпийские игры с камнем на шее. Очень уж обреченно. Никакого куража и легкости не было. Все были не в форме, далеко от своих кондиций, не сумели подойти. Как итог - отсутствие результата», – заявил собеседник агентства

Зато в фигурном катании россияне традиционно показали класс! Серебряный призер Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух в беседе с НСН поставил команде «твердую четверку».

«Не у всех все получилось, но в целом наши фигуристы выступили очень достойно. Серебряная медаль в командном турнире, бесспорно, очень хороший результат», – считает фигурист.

Олимпийская чемпионка и депутат ГД Светлана Журова, подводя итог выступлению национальной команды на ОИ, сожалела только о том, что в женском одиночном фигурном катании нельзя было дать две золотые медали.

«Я не могу сказать, что у нас была одна золотая медаль. Я считаю, что в фигурном катании у нас было два золота. Если б можно было дать две медали – я бы так и сделала, потому что у Медведевой и Загитовой просто фантастическая борьба!» - заявила НСН спортсменка.

Весьма обидным и для сборной, и для болельщиков стало решение МОК, который в последний день ОИ продлил отстранение ОКР и не вернул спортсменам национальный флаг. На закрытие Олимпиады российские атлеты вышли под белым стягом Международного Олимпийского Комитета. Подсластила эту горькую пилюлю долгожданная и заслуженная победа наших хоккеистов в финале с немцами.



К слову, для наших хоккеистов Олимпийский флаг наоборот является счастливым. Последний раз сборная завоевывала золото Игр 26 лет назад - в 1992 году, когда выступала под белым стягом МОК.

«Я не ошибусь, если скажу, что все ехали на ОИ за это медалью. Она была для нас главной. Именно хоккеисты первыми сказали, что едут на ОИ в нейтральном статусе. Они вышли всей командой и заявили, что едут за победой и будут петь гимн, когда выиграют. Так оно все и получилось. Но победа им далась очень нелегко и медаль была очень ценна для всех болельщиков. На церемонии награждения все вместе пели российский гимн поверх звучащего олимпийского гимна. Новая интерпретация получилась. Они сделали день закрытия настоящим праздником для нас», - отметила Светлана Журова.



А еще олимпийское золото в хоккее стало ответом всем тем, кто так старательно отговаривал спортсменов от участия в Играх-2018.

«Ни у оного человека, с кем я успела поговорить, не сложилось впечатления, что он болел за «атлетов из России». Каждый болел за россиян. И эта аббревиатура никаким образом настоящих любителей спорта не смущала», – заключила Журова.

Следующие зимние Олимпийские Игры пройдут в Пекине в 2022 году.