Авербух: Наши фигуристы на ОИ выступили на твердую «4»

РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в эфире НСН оценил выступление российских фигуристов на ОИ как «очень достойное».

У российских фигуристов на ОИ-2018 в Пхенчхане не все получилось, но в целом команде за выступление можно поставить твердые четыре балла из пяти. Такое мнение высказал в эфире НСН серебряный призер Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух.

«Поставлю нашей команде твердую «4». Не у всех все получилось, но в целом наши фигуристы выступили очень достойно. Серебряная медаль в командном турнире, бесспорно, очень хороший результат. Теоретически, мы могли претендовать и на золото, но могли быть и ниже. Команда очень молодая и многие выступают впервые на ОИ», – сказал собеседник агентства.

Особое внимание Авербух уделил паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Фигурист отметил, что ребята остались не очень довольны своим результатом в личном турнире.

«Но в команде они сделали очень много. Это молодая пара, дебютанты, которые приобрели большой опыт. И следующая Олимпиада точно может быть их», - считает Авербух.

А вот за наших «золотых фигуристок» - Алину Загитову и Евгению Медведеву, спортсмен испытал настоящую гордость.

Юноши, в отличие от девушек, откатались не столь убедительно, но ситуация, по словам Авербуха, «не такая беспросветная, какой была в предыдущие несколько сезонов».

«Дмитрий Алиев был после короткой программы пятым, общее 7-8 место. Мы в десятке, на подступах. Перспективы в катании есть и у Миши Коляды, и у Димы», - сказал фигурист.

В целом, по словам Авербуха, на этой Олимпиаде чувствовалась сплоченность российской команды. Отдельное спасибо он сказал лыжникам, завоевавшим 8 медалей из 17-ти, и хоккеистам, которые поставили не просто победную точку в соревнованиях, а золотой восклицательный знак.

«То, что в такой борьбе сложился финал, мы его выстояли и нам улыбнулась удача, будет одним из самых ярких воспоминаний ОИ», - подчеркнул Илья Авербух.

Он добавил, что теперь самое важное - «вернуть ОКР в олимпийскую семью».

«Очень обидно, что из-за двух допинговых историй, одну из которых, связанную с Сергеевой, вообще невозможно оправдать никакой логикой, российские атлеты остались без флага на закрытии ОИ. Работа предстоит большая. Я надеюсь, что период очищения определенный мы прошли», – заключил серебряный призер ОИ.

Российская сборная на Играх-2018 года завоевала 17 медалей и заняла 13-е место в неофициальном командном зачете. В копилке россиян – 17 медалей. Золото принесла России Алина Загитова в женском одиночном катании и сборная по хоккею. Серебряными призерами ОИ стали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов. Мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем также принесли России серебро.

Бронза – у шорт-трекиста Семена Елистратова и конькобежки Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, фристайлистов Ильи Бурова и Сергея Ридзика. Еще одну награду завоевали лыжницы по итогам эстафеты.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля.