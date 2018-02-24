Сноубордистка Илюхина: Заварзина могла взять серебро, но не справилась эмоционально

РИА Новости

Екатерина Илюхина в эфире НСН рассказал, почему наши спортсмены остались без медалей ОИ-2018.

Российские сноубордисты закончили Олимпиаду без медалей. В соревнованиях было разыграно десять комплектов наград и олимпийские атлеты из России имели хорошие шансы на медали. Однако серебряному призеру Олимпиады-2014 Николаю Олюнину добраться до пьедестала помешала травма. Двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд не сумел отобраться в финал соревнований в гигантском параллельном слаломе, потому что «не ехала дорожка», а его супруга – бронзовая призерка Сочи-2014 Алена Заварзина, - допустила два падения.

У Алены, которая боролась за медали дольше всех, были реальные шансы на награду, однако «подвела психология». Такое мнение высказал в эфире НСН серебряный призёр Олимпийских игр, сноубордистка Екатерина Илюхина.

«У Алены шансы на медаль были очень велики, но психологически она не справилась. Если бы Аленка смогли проехать также как в квалификации – 100% получила бы серебро. Я смотрела, болела и очень надеялась, что будет медаль. Но она совершила большую ошибку – падение. В нашем виде спорта это очень много значит. Нет второй попытки, и если ты падаешь в первой – это провал. Скорости в финалах были намного выше, чем в квалификации и надо было просто стабильно доезжать», – заявила собеседница агентства.

Спортсменка подтвердила, что красная дорожка сегодня действительно «ехала быстрее».

«В последнее время на соревнованиях так было всегда. Регламент соревнований это допускает. У меня такое было на Кубке Мира. Я проигрывала несколько сотых секунды только из-за трассы. Тот, кто выше в квалификации, выбирает трассу. Как правило, верхнюю, которая всегда лучше. Второму спортсмену ничего не остается, только ехать, как получится. На красной трассе сегодня было быстрее. Хотя, в первых заездах 1/8 финала спортсмены выигрывали и по синей трассе», – отметила Илюхина.

Ранее главный тренер сборной России, президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров в беседе с журналистами признал, что выступление россиян на ОИ было неудачным.

«Жаль, что не получилось. Это неудача для всей нашей команды, мы хотели здесь медали», — сказал Тихомиров, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас в олимпийской копилке России 16 медалей – одна золотая, шесть серебряных и 9 бронзовых. Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.