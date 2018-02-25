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Спорт

Ростовцев: Российские биатлонисты ехали на Игры с «камнем на шее»

25 Февраля 2018 в 16:30
Ростовцев: Российские биатлонисты ехали на Игры с «камнем на шее»
РИА Новости

Призер ОИ Павел Ростовцев в эфире НСН дал оценку выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018.

Российская сборная по биатлону на Олимпиаде в Пхенчхане показала абсолютно невзрачное и невнятное выступление. Такое мнение по итогам ОИ-2018 высказал в эфире НСН заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев.

«В биатлоне у нас ничего не получилось. Ничего не продемонстрировали ни спортсмены, ни спортсменки, за исключением Ульяны Кайшевой – как она бежала свой этап в смешанной эстафете. Все остальное было очень и очень грустно. Сложилось впечатление, что наши спортсмены шли на эти Олимпийские игры с камнем на шее. Очень уж обреченно. Никакого куража и легкости не было. Все были не в форме, далеко от своих кондиций, не сумели подойти. Как итог - отсутствие результата», – заявил собеседник НСН.

Ростовцев согласился, что команду подкосил допинговый скандал и отстранение от участия в ОИ лидеров наших сборных. Однако это, по его мнению, не главная причина неудачи.

«Безусловно, сказался допинговый скандал и отстранение. Мы выступали не сильнейшим составом. Дерготня и психологическое давление отрицательно сказывалось на подготовке. Но основная причина, думаю, не в этом. Акимова – одна из лидеров сборной, так же как и Бабиков. И так выступать – это не дело», - считает Ростовцев.

Он отметил феноменальное выступление молодых российских лыжников на ОИ-2018 и посетовал, что в биатлоне новая перспективная смена пока даже не проглядывается.

«У нас пока не проглядывается молодая смена и в этом большая ошибка российского биатлонного мира. Не было четкой и внятной стратегии подтягивания молодых спортсменов, выискивания талантов, каких-то кристалликов», - заключил Павел Ростовцев.

Российская сборная на Играх-2018 года завоевала 17 медалей и заняла 13-е место в неофициальном командном зачете. В копилке россиян – 17 медалей. Золото принесла России Алина Загитова в женском одиночном катании и сборная по хоккею. Серебряными призерами ОИ стали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов. Мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем также принесли России серебро.

Бронза – у шорт-трекиста Семена Елистратова и конькобежки Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, фристайлистов Ильи Бурова и Сергея Ридзика. Еще одну награду завоевали лыжницы по итогам эстафеты.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля.

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