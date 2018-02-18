Завьялов о «серебре» российских лыжников: Следующая олимпиада будет за нами!

РИА Новости

Знаменитый советский лыжник Александр Завьялов в эфире НСН с уверенностью заявил, что

новое поколение российских лыжников покажет высокие результаты.

Каждый из четырех российских лыжников, принимавший участие эстафетной гонке в Пхенчхане, показал себя отлично и внес весомый вклад в достижение общего результата – серебряной медали ОИ-2018. Такое мнение высказал в эфире НСН трехкратных призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

«Результаты ребят в эстафете были ожидаемы. Я в душе верил, что ребята будут вторыми. Ребята у нас молодые, а в соперниках – асы: олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Тут уж ничего не сделаешь. Да, Червоткин не показал себя в полную силу, но я считаю, что он великолепно прошел этап, тем более, после такой серьезной болезни (лыжник заболел бронхитом после этапа «Тур де ски» - НСН). У него еще не было старта, были только контрольные тренировки – работа на скоростные моменты. Поэтому проиграл, но не отступил и боролся до последнего», – отметил собеседник агентства.

Говоря о Денисе Спицове, Завлялов назвал его «уже опытным финишером».

«Спицов уже опытный, можно сказать, финишер. Попытался, попробовал, сократил отрыв от соперников, догнал. Хорошо сделал, что «потеряли французов». С Клэбо было бороться, конечно, сложно. Мастерство норвежца очень высокое… Ну, наши ребята серебряные призеры – молодцы», - сказал прославленный лыжник.

В прошлом году россияне вместе с Сергеем Устюговым также стали вторыми в эстафете на ЧМ. Завьялов добавил, что лидерами в лыжных гонках пока еще остаются норвежцы, но российское молодое поколение спортсменов может эту тенденцию поменять уже в следующем олимпийском четырёхлетии.

«Дождались смены поколений. Она пришла, теперь ждем от молодежи хороших высоких результатов. Ребята у нас все молодые – 21-22 года. Самому старшему 28 лет, но это тоже не много, не 40 же. Поэтому у нас отличная команда. Надеюсь, что Устюгов восстановится после серьезной моральной травмы и на следующий сезон за нами будет и ЧМ, и Олимпиада», - подчеркнул Завьялов.

Также он порадовался за российских лыжниц, которые в эстафете взяли «бронзу».

«Мы вчера как раз летели из Пхенчхана, наш рейс с ветеранами спорта всех видов (Союз спортсменов России) возвращался домой, поэтому саму эстафету девушек не видели. Но как только приземлились, нас сразу начали поздравлять. Я очень рад за девчонок, это прекрасный результат. Тем более что у нас 12 лет не было женских результатов, а тут вот сразу бронза. Результат очень высокий», - заключил Александр Завьялов.

Напомним, российская лыжная четверка стала второй в эстафете 4х10 в Пхенчхане. От лидера – норвежской команды, - наши спортсмены отстали на 9,4 секунды. В копилке россиян уже десять медалей – 3 серебряных и 7 бронзовых.