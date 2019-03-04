Здесь вам не Пушкин: Кому станет хуже от ухода Шнурова из Instagram

ФОТО: Сергей Шнуров // Instagram

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» напомнил НСН, что не место красит человека, а наоборот.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, известный своими сатирическими стихами на злобу дня, объявил о «переезде» своего аккаунта в Telegram. Причиной тому, по его словам, стали частые блокировки его профиля в Instagram.

«Всем привет! Обращаюсь к прогрессивной общественности. В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли ещё по каким-то причинам, поэтому я решил переехать в Telegram. В Telegram меня зовут Шнуровик. Ссылка в профиле. Подписывайтесь, если хотите почитать говнопоэзию», — написал Шнуров в соцсети.

Политическими репрессиями назвал в эфире НСН подобные блокировки управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Он напомнил, что на просторах интернета действуют несколько иные правила, чем в жизни, а потому довольно странно ожидать от соцсетей только цензурной лексики и салонных стихов.

«Конечно, это не очень правильно, что подобные акты уже практически политической репрессии осуществляются в социальной сети, фактически это вынуждает нас искать какие-то другие площадки. Есть такое замечательное выражение: “Это интернет, деточка, здесь могут послать на три буквы”. Поэтому, если вы приходите на эту площадку, вы должны понимать, что здесь немного другие правила. Это был бы не Шнуров и это был не интернет, если бы там был один Александр Сергеевич Пушкин с ямбами и хореями. Именно за счёт этого перца, резкости, Шнуров и получил свою популярность, а его произведения некоторую актуальность. Как раз в этом смысле Шнур абсолютно форматен, и мне не понятно, почему к нему могут быть какие-то претензии со стороны соцсети», — заявил Терехов.

Он нашёл философским вопрос, кто больше потеряет от «переезда» Шнурова — соцсеть или сам артист. С одной стороны, в американской сети есть и более медийные с точки зрения мировой аудитории пользователи, с другой, Шнуров уже успел заработать себе имя, которое не составит труда раскрутить на любой другой площадке.

«Конечно, Instagram — это колоссальная сеть и не одним Шнуровым он жив. Если мы говорим про западных пользователей, вроде Криштиану Роналду, там подписчики исчисляются даже не десятками, а сотнями миллионов человек. Поэтому, каким бы ни был популярным Шнуров, для мирового Instagram он не очень заметная персона. Что касается самого Шнурова, мы прекрасно понимаем, что вначале был Шнуров с его неоднозначными, но весёлыми песнями, а только потом появился Шнуров-блогер. И поэтому я думаю, что здесь как раз тот случай, как в поговорке, когда не место красит человека, а человек место. Поэтому думаю, что и на другой площадке он довольно быстро наберёт себе большую аудиторию и сможет радовать нас своими матершинными песнями», — заметил эксперт.

В заключении он напомнил, что не только лидер «Ленинграда» подвергался остракизму в западной соцсети. Но одно дело блокировать политиков, чьи имена внесены в санкционные списки, совсем другое творцов.

«Это не первая блокировка со стороны Instagram. Где-то с год назад пострадал один из самых популярных политических инстаграм-блогеров, Рамзан Кадыров. При всей неоднозначности этой персоны, он был ярким представителем этой соцсети. И если в его случае всё понятно, потому что он был в санкционном списке, а Instagram – американская компания и, хочет она того или нет, должна выполнять требования своих властей. То претензии к Шнурову не очень понятны: во-первых, он творческая личность, а во-вторых, и похуже, что называется, бывал контент в социальных сетях», — заметил Терехов.

Очередной дискуссионный взрыв в медиа-пространстве по поводу фигуры Шнурова произошёл неделю назад, когда музыкант в числе прочих вошёл в Общественный совет комитета Госдумы по культуре. Сторонники и противники такого решения высказывали мнения в эфире НСН. Подробнее об этом читайте в материалах редакции.