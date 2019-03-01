Думский советчик: Как большевистский Шнуров потряс основы культуры

Музыкант Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Потрясением основ мироздания сочли многие включение в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре музыканта Сергея Шнурова. Известно об этом стало из сообщения председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской. Назвав имя Сергея Шнурова в числе приглашенных ею к работе в совете «независимо мыслящих» людей, чьи суждения она считает «смелыми и оригинальными», г-жа Ямпольская призналась, что ей интересно его творчество, причем, до такой степени, что она недавно вступила «в рифмованный диалог» с музыкантом. Небольшой, но существенный нюанс творчества Шнурова кроется в том, что тексты его песен изобилуют обсценной лексикой.



Вот на этом, в частности, основании идейные борцы за еще большую крепость культурных скреп и выразили свое крайне скептическое отношение к включению Сергея Шнурова в состав Общественного совета при думском комитете по культуре. Объяснить такое решение можно разве что желанием показать таким, как Шнуров, что такое настоящая культура, - предположил в эфире НСН депутат Виталий Милонов.

«Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]»

Сценические приемы, которые использует Сергей Шнуров, далеко не новы, - заявил в интервью НСН легендарный радиоведущий русской службы Би-би-си Сева Новгородцев. Но Шнуров меняется, - указал он.

«Не новое, Гарик Сукачев тем же занимался. Я знаком с ним - интеллигентнейший человек, режиссер, фильмы ставит, актер очень хороший, но на концерте его творится черт-те что! Это большевистский прием, когда люди общаются ниже пояса, когда апеллируют к низкой натуре. Шнур, в принципе, пошел по этой традиции, потому что это гарантированный успех. Но у него, видимо, хватило ума увести публику от этой анархической разнузданности к цивилизации. Это хороший тактический ход».

Как бы кто не относился к песням господина Шнурова, но то, что это значительное явление в песенной культуре, правда, - заявил на этой неделе в эфире НСН первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко.

Сам Сергей Шнуров отреагировал на включение своей кандидатуры в состав совета привычным теперь для него способом – стихами в соцсетях. Процитировать их мы не можем по причине, названной в начале материала.

Всеволод Нерознак