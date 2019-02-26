Шнур как культурная скрепа

Музыкант Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Расширен состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В него вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров. Сообщившая об этом председатель комитета по культуре Елена Ямпольская назвала их «независимо мыслящими» людьми, а их суждения – «смелыми и оригинальными».



Понятно, что изумление вызывает лишь одна кандидатура в члены совета при комитете по культуре, и, скажем прямо, это не отец Тихон и не г-н Водолазкин. Как объяснила решение пригласить Сергея Шнурова к участию в работе совета Елена Ямпольская, ей интересно его творчество, причем, до такой степени, что она недавно вступила «в рифмованный диалог» с музыкантом. Г-жа Ямпольская рассчитывает увидеть всех членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

А как не относись к творчеству Сергея Шнурова, а его влияние на современную культуру сомнению не подлежит, - признал в эфире НСН первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко.

«Как бы я не относился к песням господина Шнурова, но то, что это значительное явление в жизни нашей песенной культуры, правда. Поэтому я всецело приветствую», - подчеркнул Бортко.

Запрос на разную культуру в обществе видит писатель, а теперь и коллега Сергея Шнурова по совету, Евгений Водолазкин.

«Мне кажется, что собравшись все вместе, а спектр очень широкий – от Шнурова до владыки Тихона - мы охватим основные культурные современные течения в нашей стране. Я понимаю, почему консервативный человек может не любить Шнурова, но Шнуров – это реальность. Человек, которого слушают сотни тысяч. Не вся лексика Сергея Шнурова попадет в золотой фонд русской культуры, но многие его песни, мне кажется, будут оценены впоследствии», поделился с НСН Водолазкин.

О создании Общественного совета при думском комитете по культуре стало известно 15 января. В него вошли, в частности, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, гендиректор Большого театра Владимир Урин, писатель Захар Прилепин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, многие другие известные деятели культуры. Как заявил недавно в известном интервью «Ленте.ру» Андрей Макаревич, уже принявший участие в первом заседании совета, «приходишь и видишь, что к тебе относятся серьезно. Значит, если есть возможность, используя мой ресурс, поменять что-то в лучшую сторону, я потрачу на это силы и время. Компания собралась достойная», - констатировал тогда Андрей Макаревич.

Всеволод Нерознак