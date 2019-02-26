Кто критикует, а кто стадионы собирает. Бортко ответил Милонову за Шнурова

Первый зампред комитета по культуре Госдумы рассказал НСН, почему считает включение музыканта в Общественный совет абсолютно правильным.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с ним в Совет были включены писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный и митрополит Тихон (Шевкунов). Как пояснила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, теперь в Общественном совете будет «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко заявил НСН, что влияние Сергея Шнурова на современную культуру, вне зависимости от его личного отношения к его творчеству, не подлежит сомнению.

«Поскольку я находился в комитете по культуре и подписывал все кандидатуры, я считаю, что это очень правильно. Как бы я не относился к песням господина Шнурова, но то, что это значительное явление в жизни нашей песенной культуры, правда. Поэтому я всецело приветствую. И наш новый председатель, госпожа Ямпольская, которая собственно придумала всю эту историю, говорила о том, что нужно максимально расширить круг, чтобы не остался никто в нашей творческой интеллигенции, которому бы сказали, а кто это такой и почему он здесь. Поэтому там и Макаревич, и Шнуров. Я считаю, что это очень правильно и верно», — сказал кинорежиссер.

По его словам, лидер группы «Ленинград» — достаточно умный человек и сможет внести вклад в работу Совета, просто высказывая свое мнение по тому или иному вопросу.