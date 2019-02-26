Милонов осудил включение «похабника Шнурова» в Совет по культуре при Госдуме

Депутат заявил в эфире НСН, что в таком случае атеиста Невзорова нужно включить в Общественный совет по делам религии.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. О пополнении Совета проинформировала глава комитета Елена Ямпольская. Вместе со Шнуровым в Совет включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, а также дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По словам Елены Ямпольской, это прибавление «независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре». Глава думского комитета по культуре напомнила, что недавно вступила с Шнуровым в рифмованный диалог и призналась в интересе к творчеству лидера «Ленинграда».

Другого мнения придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. В эфире НСН парламентарий предположил, что лидера «Ленинграда» включили в Общественный совет, чтобы поучить его культуре.

«Видимо, какие-то инклюзивные технологии. Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]», — сказал он.

Депутат добавил, что Общественные советы не имеют никакого статуса и являются консультативными органами. По словам Милонова, если Шнурова включили в такой совет при комитете по культуре, то Александра Невзорова должны включить в Общественный совет при комитете по религии.«Мне действительно не очень понятно, как это вообще может произойти. Я думаю, что это некий скрытый либеральный процесс. Сегодня они там с Венедиктовым, с Невзоровым. Тогда Невзорова нужно тоже включить в состав Общественного совета. Но поскольку я сам член комитета по делам общественных и религиозных организаций, то в наш Общественный совет, если такой будет, господин Невзоров точно не попадет. Хотя, исходя из логики, если Шнуров — это культура, тогда Невзоров – это религия, а какого-нибудь маньяка-убийцу можно записать в вопросы здравоохранения», — резюмировал парламентарий.Напомним, что ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания парламентария Виталия Милонова. По словам представителя интересов музыканта, депутат постоянно распространяет в СМИ утверждения о творчестве Шнурова и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат недопустимые высказывания. В обращении адвоката указывается, что народный избранник использует брань и «стилистически сниженную лексику», когда публично дает оценку музыканту.