Павел Гусев увидел подвох в законе о фейковых новостях

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» рассказал НСН, что должно было быть в основе нового закона.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о фейковых новостях. За принятие документа проголосовало большинство из присутствующих на заседании парламентариев: 322 человека высказались «за», 78 – «против». Согласно закону, в случае обнаружения недостоверной и общественно опасной информации в сетевом издании генпрокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать данный ресурс. Регулятор в свою очередь предоставит онлайн-изданию возможность «незамедлительно» удалить ложную информацию. Если редакция не удалит указанные фейки, то доступ к изданию будет ограничен. Если же владелец ресурса удалит распространяемую с нарушением закона информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, и после проверки достоверности уведомления, доступ к онлайн-изданию будет восстановлен.

Отметим, что предложение о предоставлении сетевым СМИ возможности самостоятельно удалять фейковую информацию, чтобы избежать блокировки, было принято во втором чтении законопроекта накануне. Также из-под действия закона были выведены традиционные медиа, которыми являются зарегистрированные СМИ, имеющие лицензию или свидетельство.

Как пояснил НСН главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, эти изменения были приняты с учетом мнения Союза журналистов Москвы и части журналистского сообщества России.

«Мы просили, что не нужно принимать сразу меры, потому что очень редко традиционные СМИ используют фейки. Если вдруг что-то появилось, то всегда незамедлительно удалялось и удаляется, потому что традиционные СМИ очень берегут свое пространство, в котором не допускается непроверенный факт. То, что нас послушали и традиционные СМИ разделили с интернет-пространством и социальными сетями, это достаточно положительно, и, на мой взгляд, совершенно правильно, что учли позицию Союза журналистов Москвы», — сказал Павел Гусев.

В то же время главред «Московского комсомольца» выразил мнение, что в основе закона о фейковых новостях лежит неправильный мотив и суть проблемы им не решается.«Мне кажется, что в основе этого закона все равно заложен подвох. Дело в том, что мы боремся со СМИ и социальными сетями, но в меньшей степени этот закон направлен на борьбу с теми, кто создает эти фейки и выплескивает их в социальные сети и интернет-пространство. На мой взгляд, это должно было быть в основе», — отметил собеседникДобавим, что новым законом за распространение фейковых новостей также предусматриваются штрафы. Они зависят от тяжести последствий, к которым привело распространение такой информации. Так, например, за первое нарушение, которое создаст угрозу массовых беспорядков или причинения вреда жизни и здоровью человека, гражданам будет грозить штраф от 30 до 100 тысяч рублей, должностным лицам – от 60 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам от 200 тысяч до полумиллиона.За повторное нарушение штрафы увеличиваются более чем в два раза: от 100 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 600 тысяч рублей для должностных лиц и от полумиллиона до миллиона рублей для юридических лиц. При этом за распространение фейковой информации, которая повлекла за собой смерть человека или вред здоровью человека или имущества, а также массовое нарушение общественного порядка, физическим лицам грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей, должностным лицам — от 600 до 900 тысяч рублей, и от миллиона до 1,5 миллиона юридическим лицам. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступят в силу с момента официального опубликования закона.