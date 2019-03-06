Госдума приняла во втором чтении проект об ответственности за фейки

Госдума приняла во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и о штрафах за распространение таких сведений.

Ко второму чтению предлагалось предоставить сетевым СМИ время для самостоятельного удаления ложной информации, чтобы избежать блокировки, передает RT.

Кроме того, из-под действия закона были выведены традиционные медиа, которыми являются зарегистрированные СМИ, имеющие лицензию или свидетельство.

Проект закона был внесен в Госдуму в конце 2018 года сенатором Андреем Клишасом и группой парламентариев.

Ранее секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что штрафы за фейковые новости давно пора ввести, однако она сообщила и об опасностях законопроекта о заведомо ложной информации.