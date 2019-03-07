Госдума приняла закон о наказании за проявление неуважения к власти в сети

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наказании за публикации с явным неуважением к власти в интернете. Документ принят большинством голосов: 327 парламентария проголосовали «за», «против» — 40, один воздержался.

Если по требованию Роскомнадзора такая информация не будет удалена владельцами сайтов, то ресурс будет заблокирован, сообщает RT.

Публикацию постов, проявляющих неуважение к власти, приравняли к мелкому хулиганству.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН прокомментировал законопроект о неуважении к власти и к госсимволике.

