Четверг
07 марта
USD 65.84
EUR 74.42
Горячие новости

Госдума приняла закон о наказании за проявление неуважения к власти в сети

7 Марта 2019 в 11:26
Госдума приняла закон о наказании за проявление неуважения к власти в сети

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наказании за публикации с явным неуважением к власти в интернете. Документ принят большинством голосов: 327 парламентария проголосовали «за», «против» — 40, один воздержался.

Если по требованию Роскомнадзора такая информация не будет удалена владельцами сайтов, то ресурс будет заблокирован, сообщает RT.

Публикацию постов, проявляющих неуважение к власти, приравняли к мелкому хулиганству.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН прокомментировал законопроект о неуважении к власти и к госсимволике. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.