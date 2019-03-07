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Депутаты приняли закон о блокировке фейковых новостей

7 Марта 2019 в 11:06
Депутаты приняли закон о блокировке фейковых новостей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о фейковых новостях. За принятие документа проголосовало большинство из присутствующих на заседании парламентариев: 322 человека высказались «за», 78 – «против».

Согласно закону, Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, которые распространяют заведомо ложную информацию в интернете. Запрет не коснется традиционных СМИ и новостных агрегаторов.

За распространение фейков также предусмотрено административное наказание, передает RT.

Ранее секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что штрафы за фейковые новости давно пора ввести, однако она сообщила и об опасностях законопроекта о заведомо ложной информации.  

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