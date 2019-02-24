СЖР: Fake news - новая общемировая тенденция развития СМИ

Глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) в беседе с НСН заявил, что в отношении fake news нужна реакция всего общества.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать меры ответственности журналистов за недостоверную информацию, в том числе о работе нижней палаты парламента. Свое заявление спикер сделал в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы, сообщает РБК.

«Исходя из ситуации, как она сложилась, есть предложение комитету по госстроительству и законодательству рассмотреть вместе с фракцией ЛДПР, другими заинтересованными депутатами предложение по совершенствованию ответственности за недостоверную информацию, за fake news. Мы должны сделать то, чтобы защитить наших граждан от лживой, недостоверной информации», - заявил Володин.

Глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с НСН отметил, что проблема создания фейковых новостей носит международный характер.

«Тема fake news – тема злободневная не только для России. Лидер еще одной сверхдержавы часто упоминает этот термин в последнее время. «Fake news» - новое понятие даже для западной журналистики, которая является флагманом свободы слова. Но даже в Западной Европе, где достаточно развито законодательство о СМИ, нет соответствующих мер наказания за фейковые новости. Поэтому за развитием появления фейковых новостей важно следить и реагировать», - считает Шафир.

По его мнению, тема fake news приобрела дополнительную остроту для России из-за трагедии в Кемерово. В связи с этим последовала реакция законодателей на выход подобного рода информации и был подготовлен соответствующий законопроект, который предусматривает ответственность за публикацию фейковых новостей.

«В первую неделю марта на соответствующем комитете Госдумы парламентарии рассмотрят законопроект перед его вторым чтением. Нам известно, что в Госдуму поступили поправки к законопроекту и, возможно, они будут дополнены. Надеемся, эти поправки будут учитывать интересы не только журналистов, но и общества в целом», - сказал представитель СЖР.

Ранее НСН сообщала о реакции Telegram на заявления об ответственности за фейковые новости.