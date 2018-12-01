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Общество

Муфтий опроверг связь женского обрезания с исламом

1 Декабря 2018 в 10:00
Муфтий опроверг связь женского обрезания с исламом
ФОТО: Живое Знание
Рушан Аббясов объяснил НСН, в чём данная процедура противоречит религии мусульман.

Большой резонанс вызвали сообщения прессы о том, что в столичной клинике «Бест Клиник» предлагаются услуги женского обрезания для девочек от 5 до 12 лет. Общественный деятель, певица и председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая отреагировала на это обращением в Генпрокуратуру и другие надзорные ведомства.

Поскольку в общественном сознании данная процедура чаще всего ассоциируется с религией и мусульманской культурой, НСН обратилась за разъяснениями к первому заместителю председателя Совета муфтиев России Рушану Аббясову. Однако он заявил, что в исламе женское обрезание не используется, более того, любое нанесение повреждений телу считается греховным.

«Во-первых, хочу отметить, что это доисламская традиция, которая есть в определённых африканских странах. Она к исламу не имеет никакого отношения. Во-вторых, это скорее носит не религиозный характер, а этнический в традициях определённых народов. Может быть, это имеет свои какие-то ритуальные обоснования, но чуждо исламской идеологии. В исламе же любое самобичевание, нанесение вреда своему организму, является греховным», — заверил Аббясов.

Гурцкая пожаловалась в Генпрокуратуру на женское обрезание в Москве

Добавим, ранее в эфире НСН свои позиции по этому поводу высказали президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, бывший главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов, член президентского Совета по правам человека Александр Брод и почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

 

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