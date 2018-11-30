Религиозное мракобесие. Акушер-гинеколог поддержал Гурцкую в борьбе с женским обрезанием

ФОТО: Медицинский центр "Для всей семьи"

Президент Российского общества акушеров-гинекологов заявил НСН, что данная операция является запрещённой ВОЗ и калечит здоровье женщины.

Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая призвала отозвать лицензию у московской клиники «Бест Клиник», предлагающей услугу клиторэктомии — женского обрезания для девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Обращение общественницы в Генпрокуратуру, Минздрав, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и Департамент здравоохранения г. Москвы находится в распоряжении НСН.

Гурцкая подчеркнула, что проведение данной процедуры противоречит закону РФ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», так как не преследует медицинских целей, а является варварским обычаем. В то время как лицензия любой клиники исключает оказание любых других услуг, кроме медицинских.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, бывший главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов в эфире НСН подтвердил, что данная операция является запрещённой в ряде стран, так как наносит непоправимый вред здоровью женщины. Также он поддержал призыв Гурцкой закрыть клинику, в которой предлагается женское обрезание.

«Это калечащая операция, она запрещена во всех цивилизованных странах. Поэтому, это, конечно же, безобразие. Это полная бесконтрольность, которая у нас процветает. Если такое объявление есть, надо эту клинику закрывать. Эта операция не ведёт к резкому ухудшению здоровья, но от этого вся жизнь женщины в будущем нарушается. Всемирная организация [здравоохранения] давно эту операцию запретила. Нельзя этого делать, тут вся будущая сексуальная жизнь такой девочки, в дальнейшем женщины оказывается нарушенной. Это религиозное мракобесие, чаще всего это бывает в мусульманских странах. Они это делают, это их дело, но у нас это надо категорически пресекать», — заявил Серов.

Добавим, на сайте клиники, в перечне услуг которой содержалась клиторэктомия, появилось опровержение информации об оказании услуги. В сообщении утверждается, что операция не предлагалась несовершеннолетним. Причиной появления услуги в прейскуранте клиники названы обращения пациентов, имеющих соответствующее направление от врача на её оказание. Также на сайте медучреждения отмечается, что клиторэктомия проводится исключительно по медицинским показаниям.