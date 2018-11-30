Гурцкая пожаловалась в Генпрокуратуру на женское обрезание в Москве

Певица обратилась в Генпрокуратуру, Минздрав, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и Департамент здравоохранения г. Москвы.

Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая призвала отозвать лицензию у московской клиники «Бест Клиник», предлагающей услугу женского обрезания.

В распоряжение НСН оказались письменные обращения от имени Гурцкой к генпрокурору Юрию Чайке, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, руководителю Департамента здравоохранения г. Москвы Алексею Хрипуну и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаилу Мурашко.





Из предоставленных писем следует, что медицинская организация «Бест Клиник», которая находится по адресу Спартаковский переулок д.2, стр. 11, г. Москва, предлагает услугу «клиторэктомия», также известную как «женское обрезание», девочкам от 5 до 12 лет.

«Данная информация была размещена на интернет-сайте “Бест Клиник” вместе с указанием, что процедура является “калечащей”, что добавляет цинизма их действиям», — отмечает Гурцкая в своих обращениях.

По ее словам, ни одна мировая религия не обязывает делать клиторэктомию, и эта процедура является частью варварских обычаев, с которыми борется весь цивилизованный мир. Общественница утверждает, что эта процедура не проводится в медицинских целях и что врачи выступают категорически против нее.





В письмах также упоминается резолюция Генассамблеи ООН от 20 декабря 2012 года, призывающая государства принять все необходимые меры для того, чтобы запретить калечащие операции на женских половых органах и защитить девочек от этой формы насилия.

В Общественной палате отмечают, что в России медицинская организация не имеет право проводить клиторэктомию, так как статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» запрещает на основе лицензии оказание иных услуг, кроме медицинских.

В связи с этим глава Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ просит руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы Алексея Хрипуна отозвать лицензию «Бест Клиник», а министра здравоохранения Веронику Скворцову и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко способствовать прекращению деятельности организации. Генпрокурора Юрия Чайку Диана Гурцкая просит принять меры прокурорского реагирования.

Отметим, что на сайте «Бест Клиник» опубликовано опровержение информации о предоставлении услуги клиторэктомии лицам, не достигшим 18 лет. В сообщении указано, что процедура входит в перечень услуг, предоставляемых по запросу пациента и при наличии направления от врача. Уточняется, что процедура проводится исключительно для взрослого населения, с применением общей анестезии и только по медицинским показаниям.