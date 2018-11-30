«Шок и архаизм!» В СПЧ призвали Минздрав проверить информацию о женском обрезании

Член СПЧ Александр Брод призвал власти бороться с ортодоксальными обрядами.

Споры разгорелись в обществе, после того, как стало известно о проведение в московской клинике клиторэктомии для девочек.

Так председатель постоянной комиссии по социальным правам Совета по правам человека Ирина Киркора осудила предоставление подобной услуги.

А вот председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая пошла дальше, она призвала отозвать лицензию у московской клиники «Бест Клиник», предлагающей услугу женского обрезания.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что это вопрос к докторам.

«Если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам. Ничего, что вредно детям – нельзя», - сообщила омбудсмен.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод, обсуждая клиторэктомию с НСН, отметил, что подобные операции не должны проводиться в светском государстве, к которым, безусловно, относится Россия.

«Это уже не первый подобный сигнал, несколько лет назад поступала подобная информация из некоторых районов Дагестана. Тогда общественность возмущалась, СПЧ уже высказывал свое мнение. Это шок, архаизм, который, к сожалению, еще есть в ортодоксальных мусульманских странах, но к светскому государству не имеет никакого отношения, калечит женщин. Нужно проводить прокурорские проверки, проверки по линии Минздрава, должна быть выстроена система правового просвещения. Государство и общество должны реагировать на архаичные предрассудки, которые калечат людей», - считает правозащитник Александр Брод.

В сети медицинских центров, в свою очередь, заявили, что не проводят «женское обрезание» несовершеннолетним девочкам. А взрослым подобные операции проводятся только по медицинским показаниям, пишет АГН «Москва». В клинике добавили, что религиозные убеждения не являются причиной для клиторэктомии.