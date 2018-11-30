Айвар: К делу о женском обрезании нужно привлечь органы опеки

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Лидер движения «За права женщин России» предупредила НСН, что клиника, где проводились операции, попытается уничтожить все улики до прихода правоохранителей.

Обращение в Генпрокуратуру и другие надзорные органы инициировала председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая в связи с информацией о том, что в столичной клинике «Бест Клиник» предлагают слугу женского обрезания для девочек от 5 до 12 лет. Обращения общественницы находятся в распоряжении НСН.

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН поддержала инициативу и заявила, что к делу следует привлечь также и органы опеки.

«Конечно, это не соответствует конституции, праву человека на здоровье. Ребёнок в таком возрасте, в котором проводят обрезание, ещё не может самостоятельно принимать решение, и понятно, что это волеизъявление родителей, которые фактически причиняют вред здоровью ребёнка, калечат его. Если такие случаи подтвердятся, с моей точки зрения, необходимо привлекать к ответственности и клиники, и решать вопрос с родителями об их правах в дальнейшем воспитывать ребёнка», — заявила Айвар.

Руководство клиники, где проводились данные операции, может избежать ответственности, однако действие лицензии на время разбирательства должно быть приостановлено, отметила юрист. Однако сейчас, когда общественность обратила внимание на инцидент, есть риск, что все документы, подтверждающие незаконную деятельность клиники, будут уничтожены.

«К ответственности будут привлечены и врачи, и родители. Руководство самой клиники вряд ли будет привлечено, если только руководитель не совершал этой операции. Но, тем не менее, деятельность клиники, скорее всего, приостановят до разрешения этого вопроса. Конечно, клиники будут сейчас отрицать все случаи, которые были. Они уничтожат все медицинские карты, если они даже были. Но я думаю, что, скорее всего, это происходило подпольно, как раньше делали аборты. Если будут известны имена детей или фамилии семей, в которых это случилось, тогда правоохранители смогут решить вопрос об осмотре ребёнка и о наличии или отсутствии таких вмешательств», — заключила Айвар.

Напомним, ранее в эфире НСН осудили женское обрезание в перечне услуг клиники президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, бывший главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов и член президентского Совета по правам человека Александр Брод.