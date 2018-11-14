Коллекторы рассказали, как будут собирать долги по ЖКХ

Член совета НАПКА рассказал на пресс-конференции НСН, как работают профессионалы.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила передавать долги по ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует к началу следующего года разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ.

Член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев рассказал на пресс-конференции НСН о методах взыскания долгов с неплательщиков.

«Мы подписываем агентский договор, допустим, с управляющей компанией. Просто так мы не можем взять должника в работу никаким образом. Нам выдают информацию, что такой-то в такой-то квартире должен такую-то сумму. Мы после этого пишем письмо человеку, который должен, чтобы проинформировать его, что по агентскому договору такой-то должник принят в работу таким-то коллекторским агентством, и за такой-то период времени у него такая-то задолженность перед такой-то организацией», — рассказал Семендуев.После этого коллекторы могут звонить должнику, но по закону, звонить можно не больше одного раза в день и не больше двух раз в неделю, отметил Семендуев. При этом телефонные разговоры должны записываться, а оператор коллекторского агентства должен полностью представиться настоящим именем, полностью назвать свою компанию и объяснить на основании чего он взыскивает какую-то задолженность. Дальнейшая работа коллекторов выстраивается в зависимости от того, что говорит человек.«Если человек не согласен с долгом и присылает квитанцию об оплате, мы связываемся с заказчиком и с ЖКХ-компанией. Если человек говорит, что не хочет платить и вы все мерзавцы, то это другой вопрос, мы говорим о том, что возможно будет суд. Если должник заплатил, то все нормально. Если должник не заплатил, то, в общем и целом, ничего такого космически страшного не происходит», — рассказал член совета НАПКА.