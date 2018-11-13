Коллекторы займутся выбиванием долгов по ЖКХ? Все «за» и «против»

14.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению инициативы о передаче долгов по ЖКХ коллекторам

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Как сообщает Минстрой, долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет более 535 миллиардов рублей. В связи с этим, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) озвучила инициативу о передаче долгов по ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ. Кроме того, Правительство РФ уже утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. В первый раз платежи вырастут с 1 января на 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, второй — с 1 июля на 2,4% по отношению к январю 2019 года. В настоящий момент, лишь в 5% случаев для взимания долгов по услугам ЖКХ привлекают коллекторские агентства.

В ходе пресс-конференции, её участники представят долговую статистику и расскажут о методах взыскания долгов с населения.

Участники пресс-конференции: