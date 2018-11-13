14.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению инициативы о передаче долгов по ЖКХ коллекторам14.11.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Коллекторы займутся выбиванием долгов по ЖКХ? Все «за» и «против»
Как сообщает Минстрой, долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет более 535 миллиардов рублей. В связи с этим, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) озвучила инициативу о передаче долгов по ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ. Кроме того, Правительство РФ уже утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. В первый раз платежи вырастут с 1 января на 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, второй — с 1 июля на 2,4% по отношению к январю 2019 года. В настоящий момент, лишь в 5% случаев для взимания долгов по услугам ЖКХ привлекают коллекторские агентства.
В ходе пресс-конференции, её участники представят долговую статистику и расскажут о методах взыскания долгов с населения.
Участники пресс-конференции:
- Член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев;
- Финансовый омбудсмен Павел Медведев;
- Первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».