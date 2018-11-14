Омбудсмен: Нельзя передавать долги ЖКХ коллекторам при нынешней полиции

Перед тем, как передавать долги ЖКХ коллекторам, необходимо наладить работу правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции НСН заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Эксперт рассказал о бездействии правоохранительных органов в случае обращения граждан, которым угрожают так называемые коллекторы.

«В законе о коллекторах написано, что должника не только убить нельзя, но даже грозить ему смертью нельзя. Тем не менее, посмотрим, кто реально и как собирает долги микрофинансовых организаций и банков частенько под флагом коллекторов. Каков механизм сбора средств коллекторами. Коллектору поручают сбор денег, а ему надо быть, по закону, пушистым. Приходиться находить ясновидящего человека, который догадывается, кто должен, кому должен, сколько должен. Ему никто не рассказывает, потому что это финансовая тайна. Как зовут, как телефон, как членов семьи зовут. Один знакомый мне говорил, что в других странах придумали такой институт, который называется “полиция”. Врет, конечно. Но вот хорошо бы нам создать полицию в нашей стране. Та семья, которой бандит в окно кинул бутылку с зажигательной смесью, трижды получила от него угрозы, трижды пошла в полицию. Трижды полиция со стула не встала. Пока вопрос с полицией не будет решен, шевелиться нельзя. Нельзя расширять круг этих несчастий, о которых я вам говорю. Нужно сначала решить вопрос с правоохранительными органами», — заявил Медведев.

Ранее член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев на пресс-конференции НСН заявил, что общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,2 триллиона рублей. По его словам, практически половина этой суммы является задолженностью физических лиц.



Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная передаче долгов ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ.

