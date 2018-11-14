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ОП РФ: Долги по ЖКХ должны собирать коллекторы, а не бандиты

14 Ноября 2018 в 14:03
ОП РФ: Долги по ЖКХ должны собирать коллекторы, а не бандиты

Долги по ЖКХ должны собирать коллекторы, а не бандиты, заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.

«Говорят, что ни в коем случае нельзя пускать коллекторов в сферу ЖКХ. На самом деле, вопрос не в том, пускать или не пускать. Они все равно там будут. Вопрос в объеме рынка, чисто коммерческий вопрос. И вопрос главный для нас в том, чтобы долги собирали коллекторы, а не бандиты. То, что мы сегодня видим, это преступления. Согласен, активность правоохранительных органов по возбуждению дел по такого рода обращениям достаточно низкая. Но это отдельный вопрос к МВД», — сказал он.

Кирьянов также отметил, что половина задолженности по ЖКХ приходится на юридических лиц. В этом случае, по его мнению, коллекторов привлекать не стоит. Он адресовал этот вопрос министру строительству и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев на пресс-конференции НСН заявил, что долги нельзя передавать коллекторам до тех пор, пока не налажена работа полиции. 

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная передаче долгов ЖКХ коллекторам. Для этих целей Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ. Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев заявил, что общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,2 триллиона рублей. 


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