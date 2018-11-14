Коллекторы обсудят стандарты взыскания долгов по ЖКХ с ОП РФ

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) планирует к началу следующего года разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ. Разработанные стандарты затем будут обсуждаться с Общественной палатой Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции НСН заявили член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев и первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

По словам Семендуева, стандарты отбора коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ необходимы для предотвращения эксцессов и преступлений, совершаемых якобы коллекторами.

«Мы боимся, что абы кто, кто-то пришел, чего-то сделал и опять спишут на коллекторские агенства, а они не имеют ничего общего к закону, не имеют ничего общего к коллекторской ассоциации и тд. Поэтому именно в этом задача. Если уж есть долги, то пусть отрабатывают профессиональные взыскатели, которые имеют на это лицензию, закон и имеют на это надзорный орган», — сказал он.

В свою очередь, Кирьянов предупредил, что коллекторы в любом случае будут заниматься взысканием долгов по ЖКХ, поэтому необходимо, чтобы этим занимались добросовестные профессиональные организации, а не бандиты.

«Любые стандарты и регламенты обоснованы, потому что так или иначе коллекторы придут на рынок ЖКХ», — отметил он.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев на пресс-конференции НСН заявил, что долги нельзя передавать коллекторам до тех пор, пока не налажена работа полиции.

