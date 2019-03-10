«Брат-3»: Война мнений

Музыканты, певцы, режиссеры в эфире с НСН спорят об идее съемок «Брата-3».

Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего выступают против съемок нового фильма «Брат-3» в связи с тем, что его создатели не планируют приглашать к участию актеров из фильмов «Брат» и «Брат-2», но намерены задействовать людей с криминальным прошлым.

В составе участников новой ленты заявлены Стас Барецкий, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Кирилл Терешин.

Авторы петиций, размещенных в Сети, убеждены, что проект не имеет никакого отношения к ранее вышедшим фильмам и служит только для наживы авторов «Брата-3» на таланте и памяти Бодрова-младшего и Балабанова

Создатели петиций направили их в Минкультуры и главе ведомства Владимиру Мединскому лично.

Участница фильма «Брат-2», певица Ирина Салтыкова, сыгравшая в ленте саму себя, в беседе с НСН возмутилась планируемыми съемками и заявила, что все права на название фильма принадлежат покойному режиссеру.

«Какой "Брат-3"? Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть? Какое продолжение фильма без них? Название фильма принадлежит только тому режиссеру, который снимал», - считает Салтыкова.

Лидер группы «АукцЫон», композитор Леонид Федоров в беседе с НСН назвал саму идею продолжать фильм без культового режиссера Алексея Балабанова странной.

«Нет, я думаю, что вряд ли. Не очень понимаю зачем. Там Балабанов был, а здесь-то что?» - посетовал рок-музыкант.

Ранее стало известно, что шоумен Стас Барецкий намерен предложить написать саундтрек к фильму своим бывшим коллегам - группе «Ленинград». Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в беседе НСН не стал исключать такой возможности.

«Сложно дать однозначный ответ. Пока мы об этом ничего не знаем. Отвергать что-то – это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», - пообещал он.

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН рассказал, что фильмы Балабанова до сих пор пользуются теплым приемом среди зрителей.

«Качество фильма определяется длиной его жизни. Мы все время получаем обратную связь по поводу его картин, прежде всего это касается самых известных его фильмов. До сих пор мы получаем комментарии или письма, мол я попросил маму связать мне свитер как у Данилы», - сказал Сельянов.