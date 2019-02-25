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Культура

Группа «АукцЫон» отказалась писать саундтрек для «Брата-3»

25 Февраля 2019 в 21:27
Группа «АукцЫон» отказалась писать саундтрек для «Брата-3»
Лидер группы  «АукцЫон» в эфире НСН раскритиковал идею Барецкого снять фильм «Брат-3» без Балабанова.

Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал съемки фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. Главную роль Барецкий отвел бывшему бойцу смешанного стиля и тайского бокса Вячеславу Дацику, который был освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Лидер группы «АукцЫон», композитор Леонид Федоров в беседе с НСН назвал саму идею продолжать фильм без культового режиссера Алексея Балабанова странной.

«Нет, я думаю, что вряд ли. Не очень понимаю зачем. Там Балабанов был, а здесь-то что?» - посетовал рок-музыкант.

Саундтрек культового блокбастера «Брат-2» «Дорога» в исполнении группы «АукцЫон» негласно был признан одним из главных событий года для отечественных меломанов. Главный герой фильма Данила Багров стал кумиром для молодых людей, а песни из фильма обрели небывалую популярность. Для многих из них «Дорога» стала первой композицией «АукцЫона», которую они услышали.

Леонид Федоров придумал мелодию песни «Дорога» в 1992 году на гастролях в Гамбурге. Текст был написан с Дмитрием Озерским, песня была готова, когда группа вернулась в Россию. Трек «Дорога» вошел в альбом «Птицы».
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