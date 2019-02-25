Сельянов: Балабанов создал свой собственный кинематограф

Продюсер самых успешных фильмов кинорежиссера в беседе с НСН рассказал о вкладе Алексея Балабанова в кино.

Сегодня исполнилось бы 60 лет легендарному советскому и российскому режиссеру Алексею Балабанову. Накануне, в его родном городе Екатеринбурге открылись «Дни Алексея Балабанова». На ретроспективе, приуроченной ко дню рождения режиссера, зрителям показывают как хиты, так и уникальные незаконченные и короткометражные фильмы мастера.

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН рассказал, что фильмы Балабанова прошли проверку временем и до сих пор пользуются теплым приемом среди зрителей.

«Алексей Балабанов не изменил кинематограф, он создал свой. Его фильмы живут, и это главное. Качество фильма определяется длиной его жизни. Мы все время получаем обратную связь по поводу его картин, прежде всего это касается самых известных его фильмов. До сих пор мы получаем комментарии или письма, мол я попросил маму связать мне свитер как у Данилы», - сказал Сельянов.

Алексей Балабанов стал известен после оглушительного успеха фильмов «Брат» и «Брат-2». Кроме того, на счету режиссера такие фильмы, как «Мне не больно», «Груз 200», «Жмурки», «Морфий». Балабанов скончался 18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием.