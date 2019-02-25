В «Ленинграде» обещали подумать над саундтреком к «Брату-3»

Пресс-секретарь группировки «Ленинград» в эфире НСН прокомментировали новость о возможных съемках продолжения культового российского боевика.

Шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал съемки фильма «Брат-3». Одну из главных ролей должен сыграть Вячеслав Дацик. По словам шоумена, фильм будет основан на реальных событиях, будет много сюжетов из уголовных дел. Музыкант отметил, что планирует привлечь к съемкам не только известных актеров, но и бывших заключенных. В фильме будет большая смысловая нагрузка, он будет скандальный, отметил он. Уточняется, что саундтрек к фильму будет предложено написать бывшим коллегам Барецкого, группе «Ленинград». Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН не стал исключать такой возможности.

«Сложно дать однозначный ответ. Когда дело дойдет до каких-то серьезных предложений, мы подумаем. Пока мы об этом ничего не знаем. Никто ничего не предлагал. Отвергать что-то – это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», - пообещал он.

Режиссером ставших культовыми в России картин «Брат» и «Брат-2» был Алексей Балабанов. Он скончался 18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием. Ранее сегодня российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН рассказал, что фильмы Балабанова прошли проверку временем и до сих пор пользуются теплым приемом среди зрителей.







