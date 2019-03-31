«Какой голос народа?» Украинские политики о выборах в стране

Украинские эксперты рассказали НСН о технологиях президентских выборов в Незалежной.

На Украине начались выборы лидера государства. Проголосовать за приоритетного кандидата граждане могут почти на 30 тысячах избирательных участков, которые открыты в 8:00.

Впервые на украинских выборах не будет российских наблюдателей, которые получили отказ от Киева. Кроме того, граждане Украины, проживающие в России также оказались лишены возможности выбирать президента своего государства из-за отказа Киева организовать в России участки для голосования.

Политологи считают, что на Украине следует ожидать второго тура выборов в связи в маловероятным прогнозом на то, что кто-либо из кандидатов в первом туре сможет набрать более половины голосов избирателей.

Ранее политологи и политики высказывали сомнения в объективности результатов голосования на Уркаине. Большинство сходится во мнении, что без «грязных» технологий даже политикам-лидерам гонки не набрать нужного для дальнейшей борьбы числа голосов. В числе лидеров гонки: шоумен Владимир Зеленский, который возглавляет партию «Слуга народа». За него готовы проголосовать 29 процентов избирателей. На втором месте с 18,7 процента глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко с 16,5 процента голосов.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН высказал недоверие к итогам уже первого тура голосования по выбору украинского президента.

«На Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Коломойскому (Игорю, украинскому бизнесмену – прим. НСН) удалось договориться с Тимошенко (Юлией, кандидатом на пост президента Украины – прим. НСН)– а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств. Потому что когда одни комиссии будут считать «за» Тимошенко, другие – «за» Порошенко, они с легкостью объяснят, почему во второй тур не попал Зеленский», - заявил Ростислав Ищенко.

Бывший украинский президент Виктор Янукович не принимает сегодня участие в голосовании за президента страны. Нынешняя власть лишила его и миллионов его соотечественников этого права, заявил НСН адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Как известно, Виктор Федорович временно проживает на территории Российской Федерации, как и очень большое количество наших сограждан. Власть понимает, что поддержки со стороны этих избирателей у нее на выборах не будет. Поэтому избирательное право наших сограждан, которые пребывают на территории Российской Федерации, было искусственно и незаконно заблокировано», — отметил адвокат.

Экс-министр Украины Николай Азаров, которого Киев разыскивает через Интерпол, тоже не сможет отдать свой голос за кандидата, который мог бы стать президентом Украины. Это уже вторая кампания, в которой он не будет участвовать. По словам экс-премьера у граждан Украины нет шансов, чтобы власти услышали «голос народа». Азаров заявил НСН, что все предрешено.

«Какой “голос народа”, если такие масштабные фальсификации? Там реально 16 млн избирателей, а напечатали более 65 млн бюллетеней. Если на каждый избирательный участок назначены сотрудники СБУ в качестве контролеров, какой тут голос народа? Если народ не располагает и не имеет доступа к средствам массовой информации. Среди 39 кандидатов в президенты, наверное, ведь есть и какие-то представители, может быть, даже из народа. Но где вы их видели, где вы их слышали? В основном же ведь там, ну, пять, шесть, семь кандидатур, вокруг которых все крутится. А остальные, на мой взгляд, просто присутствуют», - уточнил эксперт.

По мнению Азарова, среди кандидатов в президенты Украины есть те, кто достойны, но о них мало, кто знает.