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Общество

Януковичу не дают голосовать на выборах президента Украины

26 Марта 2019 в 12:07
Януковичу не дают голосовать на выборах президента Украины

Адвокат экс-президента Украины в интервью НСН обвинил Киев в незаконном лишении миллионов украинцев избирательного права. 

Экс-президент Украины Виктор Янукович значится в Государственном реестре избирателей на президентских выборах, которые состоятся 31 марта, сообщается на сайте Госреестра. Отмечается, что осужденный за госизмену бывший президент имеет возможность проголосовать на избирательном участке Оболонского района, расположенного на севере Киева.

Тем не менее, бывший украинский президент не сможет проголосовать на грядущих выборах главы государства, так как нынешняя власть лишила его и миллионов его соотечественников этого права, заявил НСН адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Как известно, Виктор Федорович временно проживает на территории Российской Федерации, как и очень большое количество наших сограждан. К сожалению, власть сделала все для того, чтобы реализация их избирательного права стала невозможной, поскольку власть понимает, что поддержки со стороны этих избирателей у нее на выборах не будет. Поэтому избирательное право наших сограждан, которые пребывают на территории Российской Федерации, было искусственно и незаконно заблокировано», — отметил адвокат.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, находящиеся в России, смогут проголосовать на президентских выборах, только выехав за пределы РФ. По его словам, внешнеполитическое ведомство не может обеспечить безопасные условия для голосования в России, которую в Киеве считает страну-агрессором.

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О незаконности лишения украинцев голоса сам Виктор Янукович говорил еще в начале февраля, на пресс-конференции в Москве. Его адвокат напомнил, о чем тогда шла речь.

«Говорилось о незаконности лишения наших сограждан голоса. Это миллионы человек, которых антиконституционным способом лишили возможности проголосовать на территории РФ, на территории Донбасса, на территории Крыма. Аналогичные процессы мы наблюдали в 2014 году, когда миллионы наших граждан, проживающих в Крыму, в Донецкой, Луганской области, также были лишены возможности проголосовать на выборах президента Украины. Если украинская власть считает Крым украинским, почему там нет возможности проголосовать и людям, проживающим там, чтобы выразить свое мнение относительно дальнейшего развития страны», — отметил адвокат Януковича.

Напомним, в январе Оболонский районный суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Политик не участвовал в процессе. 

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