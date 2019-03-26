Экс-премьер Украины отказался голосовать на выборах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с НСН заявил, что действующую власть страны не интересует мнение граждан.

В Государственном реестре избирателей на президентских выборах, которые состоятся 31 марта на Украине, упоминается бывший премьер-министр государства Николай Азаров. Однако, его не могут включить в списки избирателей. Для этого ему надо обратиться в отдел ведения Госреестра по месту своего постоянного проживания. Ранее 12 января 2015 года специальная комиссия Международной полицейской организации по запросу украинской стороны объявила Азарова в международный розыск Интерпола, после чего ему пришлось бежать из страны. На данный момент, бывший премьер проживает в России.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в беседе с НСН, что грядущие выборы президента Украины станут вторыми, в которых он не примет участия.

«Судебными органами Украины, которые я бы назвал карательными организациями, типо фашистского гестапо, вынесено решение о моем аресте. Поэтому, зачем же мне туда ехать? Так бы я, конечно, пошел, проголосовал, безусловно. Я всегда голосовал, это вторые выборы, в которых я не принимаю участие», - сообщил он.

По словам экс-премьера у граждан Украины нет шансов, чтобы власти услышали «голос народа». Он уточнил, что все предрешено.

«Какой “голос народа”, если такие масштабные фальсификации? Там реально 16 млн избирателей, а напечатали более 65 млн бюллетеней. Если на каждый избирательный участок назначены сотрудники СБУ в качестве контролеров, какой тут голос народа? Если народ не располагает и не имеет доступа к средствам массовой информации. Среди 39 кандидатов в президенты, наверное, ведь есть и какие-то представители, может быть, даже из народа. Но где вы их видели, где вы их слышали? В основном же ведь там, ну, пять, шесть, семь кандидатур, вокруг которых все крутится. А остальные, на мой взгляд, просто присутствуют», - уточнил эксперт.

По мнению Азарова, среди кандидатов в президенты Украины есть те, кто достойны, но о них мало, кто знает.

«Вот среди кандидатов я, например, знаю Мороза Александра Александровича. Это бывший председатель Верховного Совета, стоял у истоков создания независимого украинского государства. Но он нигде не выступает, его нигде не показывают по телевизору. У него рейтинг - 0,2», - пояснил бывший премьер-министр.

Азаров сообщил, что полагаться на то, что «голос народа» будет услышан, а также полагаться на судебную систему и Конституцию гражданам Украины не стоит.

«Например, Владимир Николаевич Олейник. Депутат многих созывов Верховной Рады, юрист, автор множества законов. Его просто не зарегистрировали. Вот взяли и отказали. Хотя по Конституции любой гражданин Украины имеет право выдвигаться на должность президента. Он обратился в суды, прошел все инстанции, включая Верховный Суд. Все отказали. То есть, Конституция – пустой звук. Так что, о какой судебной системе можно говорить? О каком выборе народа можно говорить в этих условиях? Народ, к сожалению, становится поглотителем того “попкорна”, которым телевизор упорно кормит всех, кто желает», - заключил экс-премьер.

Ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в интервью НСН обвинил Киев в незаконном лишении миллионов граждан избирательного права.