Политолог: Выиграв выборы, Порошенко развяжет новую кровавую бойню

ФОТО: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал НСН, что у «барыги» Петра Порошенко всё готово для фальсификации выборов на Украине.

Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, так президент Украины ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом. В ходе своей поездки в Крым Путин сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию. По словам президента России, с киевскими властями «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата».

Комментируя позицию Петра Порошенко, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что такое поведение главы государства может говорить об уверенности Порошенко в том, что он вновь станет президентом, несмотря не его низкие рейтинги.

«Сегодня он занимает третье место – после Зеленского и Тимошенко. Несмотря на это и то, что до выборов осталось всего 10 дней, человек удивительно самоуверен. Кроме того, хочу отметить, что Путин не будет с ним ничего "варить". Российский лидер настроен очень жёстко по отношению к Порошенко, который нацелен на тотальную войну с РФ. Всё же просто: нужно посмотреть, кому и в России, и на Украине война принесла самые большие дивиденды. Это Порошенко и его окружение. Он стал долларовым миллиардером, а также вывез всё своё семейство. А здесь убивают украинцев. Поэтому он знает, что если он станет президентом, то должен будет развязать ещё более кровавую бойню. Она принесет ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. К тому же Порошенко знает, что США заинтересованы в этой войне. Им важно обессиливать Россию, Владимира Путина и Кремль. Если начнётся тотальная война между Россией и Украиной, то Порошенко будет варить уже «кровавую кашу», - отметил собеседник НСН.

По словам Олега Соскина, в том случае, если Петр Порошенко станет президентом, он тут же устроит провокацию, нанесёт какой-то удар. Может послать корабли в Керченский пролив, взорвать мост или ракетой ударить.

«Он хочет войны, чтобы посадить в тюрьмы инакомыслящих украинцев. Сделать в стране концлагеря. Порошенко и его система к этому готовы. Он сейчас поедет в Брюссель и будет говорить, что он – единственная защита Запада от украинских националистов. Порошенко очень выгоден и верхушке США, и верхушке Европейского союза. Всё готово к мощнейшей фальсификации и узурпации власти. Выборы будут такой своеобразной дымовой завесой. Напечатаны фальшивые бюллетени, на участках отсутствуют видеокамеры, розданы взятки, подкуплены люди, которые будут за него голосовать. Он пойдёт на фальсификацию, итогом которой станет его победа в перовом туре. А Запад закроет на это глаза. Кого-то подкупит, кого-то поощрит, кого-то запугает, а кого-то возьмёт в союзники, кому-то преференции раздаст. Это высшего уровня барыга», - резюмировал Олег Соскин.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. В рейтинге кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский. Опрос был поведен всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы». Согласно его результатам, за Зеленского намерены голосовать 31 марта 34% избирателей. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко собираются отдать свои голоса 12,9% избирателей, действующий лидер Петр Порошенко, по данным рейтинга, получит 12,22%.

Ранее политолог Михаил Виноградов в эфире НСН пояснил, что популярность Зеленского связана, в том числе, с сериалом о политической жизни на Украине «Слуга народа».