Кравчук: Военное положение на Украине нужно было вводить еще четыре года назад

Леонид Кравчук ФОТО: РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что стране нужно быть готовой защищать свою территорию.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести военное положение из-за ситуации в Азовском море. Соответствующий законопроект рассмотрят сегодня, 26 ноября, депутаты Верховной Рады. Напомним, в ночь на понедельник в Черном море были задержаны корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яна Капа» из-за нарушения государственной границы. Сейчас они находятся у причала в порту Керчи, пишет ТАСС.

Оба бронекатера и буксир накрывают маскировочной сеткой. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. По информации ведомства, «с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие», в результате чего пострадали трое украинских военных. Раненым оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Небольшое повреждение наблюдается только на правом борту буксира «Яны Капа», других повреждений не наблюдается.

в эфирезаявил, что прежде чем ввести военное положение, нужно посоветоваться с мировым сообществом и принять взвешенное решение.

«Сомнений у меня больших нет: есть факт. Аннексия Крыма - это был факт агрессии, война на Донбассе – это агрессия, и история с судами – тоже один из фактов агрессии. Возникает вопрос, почему не вводили военного положения еще 4 года назад. Возникший конфликт в Керченском проливе, мне кажется, один из многих возможных. Идет война на Донбассе, конфликты могут возникать везде, где идет соприкосновение территорий России и Украины», - считает политик.

К слову, нынешний президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не означает, что какого-либо изменения в действиях армии в зоне силовой операции в Донбассе и не предусматривает срочной мобилизации. Глава государства заявил, что Украина не будет проводить какие-либо наступательные операции.

В свою очередь Леонид Кравчук уверил, что Украина обязана быть готовой к защите своих территорий.

«Надо ли вводить военное положение? Я полагаю, что это нужно было сделать давно. Не для того, чтобы подчеркнуть нашу агрессивность. А для того, чтобы мобилизовать ресурсы и быть готовым к реальной защите своих территорий. Это делает любое государство, чтобы защитить свою землю», - уверен Леонид Кравчук.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в произошедшем инциденте нужно тщательно разбираться. При этом многие международные и российские эксперты видят в желании Киева ввести военное положение попытку отменить президентские выборы в 2014-м году. А бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин назвал это «последней попыткой Порошенко» . Учитывая то, что во время президентской кампании, которая должна начаться 22 декабря, ввести военное положение, будет практически невозможно, действующий президент решил действовать сейчас, заявил политолог.

«Естественно, народ и политики Украины связывают введение военного положения и возможной отменой выборов. Это прописано в законе. А выезжающие в этот период из страны граждане могут получать статус беженцев. И могут хлынуть заграницу и капиталы, и люди. Сегодня нужно собрать заседание ООН по этому вопросу, встретиться с подписантами Будапештского меморандума… То есть сначала обсудить все эти вопросы, потому что нельзя такие решения принимать в горячке. Нужно понять, кто виноват, по каким причинам идет война столько лет. Нужно «завязать» в комплекс Крым, Донбасс и Азовское море и принять нужный взвешенный ответственный шаг, чтобы изучить все последствия принятого решения», - резюмировал в беседе сКравчук.Добавим, по закону «О правовом режиме военного положения» запрещается проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, и практически все массовые мероприятия. Власти получают полномочия запрещать деятельность политических партий, общественных объединений, если, по мнению властей, она направлена на ликвидацию независимости Украины. Также при военном положении можно запрещать работу СМИ, если кабмин решит, что они угрожают национальной безопасности.