Экс-полковник ГРУ Скрипаль пострадал от неизвестного вещества

Экс-полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль серьезно пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в торговом центре города Солсбери, передает ТАСС.





Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951 года. Служил в ГРУ, в 1999 году ушёл в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.

В декабре 2004 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), выяснилось, что Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооружённых Силах России в 1995 году был завербован английской разведкой, которой передавал сведения, составляющие Государственную тайну. Несмотря на увольнение в конце 1999 года с военной службы, Скрипаль продолжил сотрудничать с английской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу. Секретные сведения, которые Скрипаль передавал англичанам после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев.

В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишён всех званий и осуждён на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о помиловании четырёх граждан России, в том числе и Скрипаля, удовлетворив их прошения о помиловании.