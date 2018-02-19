Российская тема не покидала американские СМИ все выходные

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке - вмешательство в выборы, наемники в Сирии и выступление ОАР на Олимпиаде в Южной Корее.

Тема России не сходила с заголовков американских СМИ в прошедшие выходные, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН, после выдвижения обвинений американским Минюстом 13 россиянам во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.

Одна из основных американских газет, The New York Times, поместила сразу две статьи про Россию на первую страницу своего воскресного выпуска. Одна из них рассказала о том, как отказ президента Трампа признавать российское вмешательство в выборы 2016 года усложняет борьбу Америки с будущими угрозами подобного типа.

«Позиция мистера Трампа встала в контраст с позицией коллег-республиканцев, которые ответили на обвинения ФБР с призывами к более жестким мерам против России. Для многих, реакция президента еще раз подняла вопроса о том, почему он так мягок с Москвой», - пишет американское издание.

Агентство CNN опубликовало статью об умалчивании Россией гибели российских наемников в Сирии. Напомним, в СМИ появилась информация о гибели россиян из ЧВК Вагнера в Сирии 7 февраля после удара американской авиации. Кремль отрицал данные сообщения, но МИД России сообщил, что там «могли пострадать россияне».

«Несмотря на Кремлевскую скрытность и полную тишину в официальных СМИ, гибели в Сирии, похоже, влияют на предвыборную кампанию в России, в которой президент Владимир Путин баллотируется на еще один шестилетний срок», - пишет CNN.

Также американские СМИ на протяжении выходных писали о российском кёрлингисте Александре Крушельнитском, который завоевал бронзовую медаль в Пхенчхане, и о том, что в его пробе был обнаружен мельдоний.

«С одной стороны, это сильно разочаровывает, когда запрещенные вещества могли быть использованы, но с другой стороны, это показывает эффективность антидопинговой системы на Играх, которая защищает права чистых атлетов», - цитирует МОК издание NBC News.

Помимо американской повестки, тема России особенно фигурировала в акаунте Twitter президента США Дональда Трампа. Издание Bloomberg подсчитало, что за 24 часа президент написал о России 14 раз! Основной темой сообщений американского президента было отрицание сговора между его кампанией и российской стороной. Кроме того, Трамп обвинил ФБР в стрельбе во Флориде из-за траты времени на «российское дело».

По данным Google Trends, субботнее утро 17 февраля стало самым популярным временем за прошедшую неделю по упоминанию России в новостном пространстве в сети Интернет на территории США.