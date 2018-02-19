Молчание Трампа оставило США без лидера в борьбе с российским вмешательством

Издание The New York Times в воскресном выпуске раскритиковало позицию президента США по «российскому делу».

Несмотря на заявления американских спецслужб и представителей Белого Дома, президент Трамп продолжает отрицать то, что российское вмешательство в выборы 2016 года помогло его кандидатуре, и то, что между его кампанией и российской стороной был сговор.

В то же время его близкий советник назвал выдвинутые ФБР обвинения 13 россиянам во вмешательстве в президентские выборы США «неопровержимым доказательством».

«С обвинениями ФБР, доказательства теперь неопровержимы и доступны общественности», заявил генерал Герберт Макмастер, советник президента США по национальной безопасности.

Однако Трамп на подобное заявление ответил очередным опровержением, пишет американское издание.

«Генерал Макмастер забыл сказать, что результаты выборв 2016 не были изменены российской стороной и что единственный сговор был между Россией и продажной Хиллари...», - написал Дональд Трамп в Twitter.



The New York Times отмечает, что необходимо, чтобы президент стал лидером усилий по предотвращению будущего вмешательства во внутренние дела США со стороны России, и пока он не признает вмешательства иностранных сил в выборы 2016 года, Америке будет сложнее защищаться от подобных угроз.

Напомним, руководители американских спецслужб объявили, что российская сторона уже вмешивается в предстоящие промежуточные выборы США в ноябре 2018 года.