Захарова призналась, что в Сирии при ударе коалиции могли погибнуть пять россиян

Во время удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, есть также раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что эта информация нуждается в проверке, прежде всего — являются ли все они гражданами России или других стран. При этом дипломат подчеркнула, что речь не идет о российских военных, передает РИА Новости.

В ночь на 8 февраля коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским ополченцам, проводившим операцию против «спящей» ячейки запрещенной террористической организацией «Исламское государство». В альянсе пояснили, что причиной стала «неспровоцированная атака» на штаб «Сирийских демократических сил».

В результате удара 25 человек ранены. Американские СМИ сообщили о «сотнях погибших», в том числе россиянах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться за комментариями в Минобороны.