Минюст США обвинил во вмешательстве в выборы три компании и 13 россиян

В США назвали лиц, виновных во вмешательстве в выборы 2016 года. В списке причастных к этому преступлению оказались три американские компании и 13 граждан России, говорится в официальном заявлении Минюста США.

Россиян обвиняют в сговоре и целью обмана США, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и заговоре, с целью совершения мошенничества. Все они, как следует из заявления Минюста США, оказывали поддержку кампании Дональда Трампа и унижали его оппонента по выборам – Хиллари Клинтон, пишет RT.

Оказавшийся в числе обвиняемых программист Михаил Бурчик уже заявил, что у США «одностороннее правосудие» и повесить вину можно на кого угодно, пишет kp.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «абсурдными» все обвинения. Она выразила удивление, как 13 человек смогли противостоять «миллиардным бюджетам спецслужб, пишут «Известия».